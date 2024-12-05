Руководства входящих в состав Организации Североатлантического Договора держав в рамках недавних конференций пытались отыскать способ вооружить киевским режим до начала переговорного процесса и гарантировать, что он будет в безопасности так, чтобы эти действия не показались провокационными властям Российской Федерации.
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