Первый пошёл!

Как сообщает источник в Брюсселе «вчера ночью было экстренное заседание всех глав и их представителей крупнейших банков Евросоюза, где представители швейцарского UBS BANK закатили натурально скандал )))) мы несём потери из-за ваших с Вашингтоном игр против Кремля! Только за последние три дня мы ( банк) потеряли чистым убытком 70!!!!! Карл семьдесят миллиардов евро!))) ( корреспонденты в Европе по так называемым «газовым-нефтяным» транзакциям всего два банка это Дойче банк и ЮБИЭС БАНК ! Россия остановила корреспондентские отношения с нами и ушла в рублевый штиль ! LME настолько обалдел от цен на никель что ушёл в глубокое пике и закрылся ! Тоже самое все транзакции шли через эти два банка , по инсайдерской информации от агента журнала POLITICO Кремль как ни странно являлся крупнейшим манижитарным акционером UBS и одномоментно выбросил весь пакет акций по споту на биржу тем самым уронил акции на !!!! Внимание!!! 14000 ! Пунктов!) конгломерат банков Швейцарии выдвинул условия ИЛИ ВЫ СНИМАЕТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР РОССИИ ИЛИ МЫ УХОДИМ ИЗ ДОГОВОРА ПО ОГРАНИЧЕНИЯМ ТРАНЗАКЦИЙ РОСИИ нам слишком дорого обходятся ваши игры против России! И это только начало.