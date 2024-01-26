О межконфессиональном браке: Cherchez la femme!

﻿﻿Плакат к фильму «1812: Уланская баллада», 2012 год. Фильм глупый, но постер хорошо соответствует тексту :) «Мудрые законодатели России уделяли искреннее внимание женщинам, которые заложили основы семейного счастья и установили существование гражданского общества, связанного узами любви и дружбы, и наделили их большими правами, льготами, это дало преимущество.