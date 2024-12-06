Властям Кирова предложили назвать Защитниками Отечества новый проспект

Название Защитники Отечества надо дать новому большому проспекту с лучшей инфраструктурой, заявил бывший заместитель председателя Правительства Кировской области Андрей Маури 3 декабря на личной странице в ВК.
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