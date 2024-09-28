Поздравление благочинного Бахчисарайского церковного округа, протоиерея Петра Чайковского с Днём города!С праздником, дорогие бахчисарайцы!В этот знаменательный день от всей души поздравляю вас с Днем города! Наш город, расположенный в живописной долине, окруженный горами, всегда будет отличаться своей самобытностью и особым колори.
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