Поздравление благочинного Бахчисарайского церковного округа, протоиерея Петра Чайковского с Днём города!С праздником, дорогие бахчисарайцы!В этот знаменательный день от всей души поздравляю вас с Днем города! Наш город, расположенный в живописной долине, окруженный горами, всегда будет отличаться своей самобытностью и особым колори.