Двух россиянок арестовали за передачу данных о военных объектах

В Севастополе арестованы две россиянки – они сотрудничали с военной разведкой Украины. Как стало известно ФСБ России, с 2023 года злоумышленницы, действуя по заданию неприятеля, собирали и передавали данные об объектах Вооруженных сил России.
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