Театр абсурда
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Театр абсурда

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Кафельников дал течь

Кафельников дал течь

А где он пропаганде подвергается? Радио Маяк слушает? Соловьёва смотрит? Кафель треснул. Дотянулся "проклятый теран" до Евгена.

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