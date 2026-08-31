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Голос Брюса Уиллиса и звезда картины «Аты-баты, шли солдаты…»: судьба актера Владимира Герасимова

Голос Брюса Уиллиса и звезда картины «Аты-баты, шли солдаты…»: судьба актера Владимира Герасимова

Его голос был знаком миллионам с первых секунд, хотя сам актер редко появлялся на обложках журналов и никогда не стремился к публичному шуму.

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