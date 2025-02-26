Москалькова назвала число российских солдат, вернувшихся из плена в прошлом году В 2024 году России удалось вернуть из украинского плена 779 военнослужащих ВС РФ.
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Москалькова назвала число российских солдат, вернувшихся из плена в прошлом году В 2024 году России удалось вернуть из украинского плена 779 военнослужащих ВС РФ.
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