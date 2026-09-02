Издание проанализировало, какие объекты Британии могут оказаться в зоне поражения Москвы.Журналисты издания The Independent после выступления президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества пришли к выводу, что Москва может нанести удары по британским военным объектам, дислоцированным за рубежом, а также по целям, расположенным непосредственно на территории Соединенного Королевства.