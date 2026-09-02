Издание проанализировало, какие объекты Британии могут оказаться в зоне поражения Москвы.Журналисты издания The Independent после выступления президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества пришли к выводу, что Москва может нанести удары по британским военным объектам, дислоцированным за рубежом, а также по целям, расположенным непосредственно на территории Соединенного Королевства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сергей Глушко и Н...
- "Россия вкусно ко...
- Уведомление придё...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым