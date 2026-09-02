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Царьград

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The Independent раскрыла британские базы в качестве возможных целей России

The Independent раскрыла британские базы в качестве возможных целей России

Издание проанализировало, какие объекты Британии могут оказаться в зоне поражения Москвы.Журналисты издания The Independent после выступления президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества пришли к выводу, что Москва может нанести удары по британским военным объектам, дислоцированным за рубежом, а также по целям, расположенным непосредственно на территории Соединенного Королевства.

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