Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Майя Яковлева
    Это хорошо. А то ведут, как будто тут их Родина и они хозяева. Можно подработать на стороне, если трудности. Но ехать...Мигрантам начали ...
  • Анатолий налетов
    Мигрантизация - формат колонизации!Мигрантам начали ...
  • eagle
    Все правильно. Не нужно мигрантов бить или убивать. Им нужно по тихому создать такие невыносимые условия, что они сам...Мигрантам начали ...

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