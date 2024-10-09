Отключение электроэнергии в п. AMO Центральная усадьба ⚡️⚡️⚡️⚡️ 09 октября с 9-00 до 17-00 ул. Лихолая д.
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Отключение электроэнергии в п. AMO Центральная усадьба ⚡️⚡️⚡️⚡️ 09 октября с 9-00 до 17-00 ул. Лихолая д.