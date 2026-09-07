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Рамблер

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Пугачевой врезали звонкую оплеуху после ее оскорбительных слов

Пугачевой врезали звонкую оплеуху после ее оскорбительных слов

На днях Алла Пугачева оказалась в центре скандала. Супруга Ильи Резника рассказала, что в ответ на поздравление с днем рождения Примадонна назвала поэта трусом и предателем, а его жизнь - никчемной.

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