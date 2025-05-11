Тишковец: В Москве выпадет до 9°C и ожидаются дожди в воскресенье

Специалист метеоцентра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о прогнозируемой погоде в Москве на воскресенье: ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, западный порывистый ветер и температура от плюс 6 до плюс 9 градусов, что значительно ниже нормы.