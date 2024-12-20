Придуманная любовь

﻿﻿Его любовь к ней не знает границ. Адель счастливо улыбнулась, предвкушая предстоящую свадьбу. Что надеть и кого пригласить? Обязательно должен быть отец! Во-первых, он был бы чрезвычайно рад, что его «грустная» дочь наконец-то обрела семейное счастье.