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Придуманная любовь

Придуманная любовь

﻿﻿Его любовь к ней не знает границ. Адель счастливо улыбнулась, предвкушая предстоящую свадьбу. Что надеть и кого пригласить? Обязательно должен быть отец! Во-первых, он был бы чрезвычайно рад, что его «грустная» дочь наконец-то обрела семейное счастье.

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