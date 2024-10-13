Путин призвал активней внедрять в АПК отечественное оборудование и технику

Сельскохозяйственная отрасль России нуждается в более широком использовании отечественных технологий и оборудования, а также развитии перспективных природных технологий для того чтобы повысить технологические возможности АПК.
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