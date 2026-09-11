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Количество жалоб орловцев в Банк России упали почти на 20%

Количество жалоб орловцев в Банк России упали почти на 20%

Жители Орловской области заметно охладели к переписке с мегарегулятором — и это, пожалуй, одна из самых отрадных новостей первого полугодия.

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