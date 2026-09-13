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Беляев БПЛА һөҗүме турында: Бөтен Түбән Кама өчен зур фаҗига

Түбән Кама мэры Радмир Беляев дошманның шәһәргә һөҗүме нәтиҗәләрен шәрехләде. Ул БПЛА һөҗүмнәре нәтиҗәсендә һәлак булучылар һәм зыян күрүчеләр санын атады.

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