НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Оценки натянут: особенно мигрантам. Идиоты.Чернышенко: учите...
  • Иван Иванов
    Ну всё.Кранты образованию будут.....Чернышенко: учите...
  • Eduard
    Не собака виновата,а человек!В Петербурге поли...

В Петербурге подвели итоги спортивного года

В Петербурге подвели итоги спортивного года

Глава Комитета по физической культуре и спорту Северной столицы Антон Шантырь оценил работу ведомства в 2024 году Уходящий год получился для спортивного Петербурга богатым на события, о чем рассказал на брифинге, прошедшем в зале Государственного музея спорта руководитель спорткомитета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх