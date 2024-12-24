В Петербурге подвели итоги спортивного года

Глава Комитета по физической культуре и спорту Северной столицы Антон Шантырь оценил работу ведомства в 2024 году Уходящий год получился для спортивного Петербурга богатым на события, о чем рассказал на брифинге, прошедшем в зале Государственного музея спорта руководитель спорткомитета.