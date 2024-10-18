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По Украине ударили с неожиданного "фронта". Кто отказался помогать Киеву?

По Украине ударили с неожиданного "фронта". Кто отказался помогать Киеву?

Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом© Фото : Office of the President of Ukraine 4,2K прочтений 3 дня назад Между странами Персидского залива и ЕС возникли разногласия по Украине, пишет Politico.

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