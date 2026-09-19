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«Перешёл в состояние застоя»: в западной прессе оценили танк «Армата

«Перешёл в состояние застоя»: в западной прессе оценили танк «Армата» На фоне официального молчания о ходе реализации программы танка «Армата» на днях в сети появилась н.

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