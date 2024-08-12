Синоптик Леус: магнитная буря продлится 12 августа до конца дня

Ее интенсивность будет меняться в диапазоне от средней до слабой Магнитная бyря слабого уровня будет длиться до конца дня 12 августа, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Лeус.
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