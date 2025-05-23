Интерактивная выставка «Поезд Победы» впервые прибыла в ЛНР

ЛУГАНСК, 23 мая, ФедералПресс. В Луганскую Народную Республику впервые прибыл «Поезд Победы», который представляет собой уникальный передвижной музей, посвященный подвигам советского народа во время Великой Отечественной войны.
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