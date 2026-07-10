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Царьград

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МЧС опровергло сообщения о происшествии на Московском НПЗ

МЧС опровергло сообщения о происшествии на Московском НПЗ

Пресс-служба московского главка МЧС России официально опровергла слухи о происшествии на Московском нефтеперерабатывающем заводе, заверив в отсутствии инцидентов на территории предприятия, несмотря на сообщения в социальных сетях.

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