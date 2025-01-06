Царьград Фото: Freepik.com Это важное замечание Владислава Шурыгина было сделано не просто так, а по следам некрасивого инцидента - травли учительниц в Ессентуках.
Шурыгин: "Среди диаспор армянская едва ли не самая крикливая и наглая в качании прав"
Комментарии
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Светлана Ефименко
что армяне что азейбарджанцы бесцеремонный и наглый народ!прихватят то что плохо лежит и сделают вид что ни чего не чего не произошло!а виноваты будут РУССКИЕ!СКОЛЬКО ИХ ЖИВЕ В РОССИИ НЕ МЕРЯНО , НАВЕРНО И СЧЕТ ПОТЕРЯЛИ ИХ! И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ОНИ ВСЕГДА "ПРАВЫ!"ЧТО ВСЕ ТРЕБУЮТ ВСЕ ИМ РОССИЯ ВСЕМ ВСЕ ДОЛЖНА, НО ПОЗВОЛЬТЕ ВЫ ВСЕ ХОТЕЛИ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ РОССИИ! ВЫ ЕЕ ПОЛУЧИЛИ!А ТЕПЕРЬ ТРЕБУЕТЕ ЧТОБ ВАМ ЕЩЕ ПЛАТИЛА РОССИЯ! РАБОТАТЬ ОСОБО НЕ ХОТИТЕ А ИЩЕТЕ ГДЕ ВАМ ВЫГОДНО, ТОЛЬКО ТОРГОВЛЯ И НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ЕЩЕ И ПЛАТИЛИ ЗА ВАШУ "НЕЗАВИСИМОСТЬ!" А НЕМНОГО ВЫ ХОТИТЕ? У СЕБЯ ДОРОГИ НЕ СТРОИТЕ , САНАТОРИИ В ПОЛУРАЗРУШЕНОМ СОСТОЯНИИ И РУССКИХ НЕ ПУСКАЕТЕ! КАК В ПОСЛОАИЦЕ " САМ НЕ ГАМ И ДРУГОМУ НЕ ДАМ!" ТАК И ВЫ!
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15 час.
АС
Анатолий Страшко
За свою жизнь я увидел, что южные народы очень успешно используют в своих корыстных целях одну черту русского народа - сердобольность. Желание помочь человеку попавшему в беду. И многие жулики из их среды этим пользуются. Нанося большой вред , прежде всего, своим народам. К своим жуликам, к цыганским жуликам мы уже привыкли. А вот на этих, с юга, на всех их жуликов одним словом реагируем -чурка. Оскорбляя целые достойные народы.
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8 час.
Владимир Алтайцев
А вина на наших властях лежит. Именно с их молчаливого согласия творят диаспоры мерзость в России.Есть законы против таких наглецов, но продажная Фемида РФ закрывает глаза на это. Зрите в корень, а не на цветочки зла.
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6 час.
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