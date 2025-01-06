Шурыгин: "Среди диаспор армянская едва ли не самая крикливая и наглая в качании прав"

Светлана Ефименко

что армяне что азейбарджанцы бесцеремонный и наглый народ!прихватят то что плохо лежит и сделают вид что ни чего не чего не произошло!а виноваты будут РУССКИЕ!СКОЛЬКО ИХ ЖИВЕ В РОССИИ НЕ МЕРЯНО , НАВЕРНО И СЧЕТ ПОТЕРЯЛИ ИХ! И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ОНИ ВСЕГДА "ПРАВЫ!"ЧТО ВСЕ ТРЕБУЮТ ВСЕ ИМ РОССИЯ ВСЕМ ВСЕ ДОЛЖНА, НО ПОЗВОЛЬТЕ ВЫ ВСЕ ХОТЕЛИ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ РОССИИ! ВЫ ЕЕ ПОЛУЧИЛИ!А ТЕПЕРЬ ТРЕБУЕТЕ ЧТОБ ВАМ ЕЩЕ ПЛАТИЛА РОССИЯ! РАБОТАТЬ ОСОБО НЕ ХОТИТЕ А ИЩЕТЕ ГДЕ ВАМ ВЫГОДНО, ТОЛЬКО ТОРГОВЛЯ И НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ЕЩЕ И ПЛАТИЛИ ЗА ВАШУ "НЕЗАВИСИМОСТЬ!" А НЕМНОГО ВЫ ХОТИТЕ? У СЕБЯ ДОРОГИ НЕ СТРОИТЕ , САНАТОРИИ В ПОЛУРАЗРУШЕНОМ СОСТОЯНИИ И РУССКИХ НЕ ПУСКАЕТЕ! КАК В ПОСЛОАИЦЕ " САМ НЕ ГАМ И ДРУГОМУ НЕ ДАМ!" ТАК И ВЫ!