19 винтажных нарядов, которые смотрятся так круто, что их не хочется снимать

Термином «винтаж» в моде называют вещи, чей возраст превышает 20 лет. Впрочем, винтажным можно назвать и платье, сшитое по старым лекалам из современных материалов, однако у настоящих вещей с историей будто бы есть свой собственный характер.
Термином «винтаж» в моде называют вещи, чей возраст превышает 20 лет. Впрочем, винтажным можно назвать и платье, сшитое по старым лекалам из современных материалов, однако у настоящих вещей с историей будто бы есть свой собственный характер.
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