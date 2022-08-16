Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    Занимались бы лучше своими прямыми обязанностями тогда и пиарить бы не было нужды.Полицейские в Уль...
  • Иван Наблюдатель
    Ничё не понял."Куда столько?": ...
  • Alex Imen
    Блокада это акт войны. Ответ должен быть соответствующим.Молодое пополнени...

Кинофестиваль любительских короткометражек «Кадетский взгляд» пройдёт в октябре

Кинофестиваль любительских короткометражек «Кадетский взгляд» пройдёт в октябре

Об этом на форуме «Армия» сообщил начальник управления военного образования - заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны России Игорь Муравлянников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх