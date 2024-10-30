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Клуб «Аталанта» использовал песню группы «Дюна» для анонса матча с «Монцей»

Клуб «Аталанта» использовал песню группы «Дюна» для анонса матча с «Монцей»

Итальянский футбольный клуб «Аталанта», в котором ранее играл российский футболист Алексей Миранчук, анонсировал предстоящий матч 10-го тура чемпионата Италии против «Монцы», используя песню российской группы «Дюна».

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