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3mx: военные в зоне СВО помогли инженерам улучшить детектор обнаружения БПЛА

3mx: военные в зоне СВО помогли инженерам улучшить детектор обнаружения БПЛА

Российские военнослужащие помогли разработчикам детектора обнаружения дронов «Булат» улучшить его. Они передали инженерам пульт от украинского беспилотника «Фурия», сообщил РИА «Новости» директор по развитию компании-разработчика 3mx Сергей Шандобыло.

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