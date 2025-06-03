Почему молчит Трамп: в США раскрыли истинную причину поведения президента

Президент США Дональд Трамп никак не прокомментировал атаку украинских дронов на территорию РоссииПрезидент США Дональд Трамп никак не прокомментировал атаку украинских дронов на территорию России, поскольку он и его окружение считают эту операцию результатом действий своих политических противников из «глубинного государства» и представителей предыдущей демократической администрации.