Президент США Дональд Трамп никак не прокомментировал атаку украинских дронов на территорию РоссииПрезидент США Дональд Трамп никак не прокомментировал атаку украинских дронов на территорию России, поскольку он и его окружение считают эту операцию результатом действий своих политических противников из «глубинного государства» и представителей предыдущей демократической администрации.
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