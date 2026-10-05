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ФедералПресс

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В Оренбуржье женщина провела пять дней в лесу без еды: что с ней случилось

В Оренбуржье женщина провела пять дней в лесу без еды: что с ней случилось

СОРОЧИНСК, 5 октября, ФедералПресс. В Оренбургской области завершились поиски 72-летней жительницы Сорочинска, которая пропала 25 сентября.

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