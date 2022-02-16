Дарья Златопольская: «Эти «Танцы...» особенные — многие здесь начинают новую жизнь»

«У нас есть участник в «Танцах со звездами» — Валерий Николаев, и у меня за него болит душа. Я. Дарья Златопольская Пресс-служба телеканала «Россия» «У нас есть участник в «Танцах со звездами» — Валерий Николаев, и у меня за него болит душа.