Эксперты назвали возможные ответы Москвы на передачу Киеву «азовцев» Текст: Дарья Волкова Решение руководства Турции передать Украине командиров неонацистского батальона «Азов» останется без ответа только в том случае, если оно было частью более сложной и обширной сделки, считают эксперты.
Как Россия ответит Турции на обман с «азовцами»
Комментарии
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Traveller
А ведь в Одееском порту есть причалы, откуда всё это зерно загружается... 🥲 Так вдарьте парой Калибров по причалам и... не нужна будет никакая "зерновая сделка"...
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8 час.
Людмила Абрамова
сдать все путевки в турцию)))) серьезно , мы уже и пальцем не грозим, просто глотаем г.. и добавки просим..ужс
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4 час.
Ю
Южанин
Одесса, Южный, Ильичёвск...
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3 час.
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