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Плющев о вылете фаворитов из плей-офф: «Деньги не все решают, оказывается. Таких ресурсов, как у СКА, ЦСКА или «Ак Барса», нет ни у кого»

СКА вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Автомобилисту» (1-4, 4:5 в пятом матче серии). Ранее из плей-офф вылетели финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина – ЦСКА и «Ак Барс», а также победитель регулярного чемпионата «Динамо».

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