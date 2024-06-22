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В Свердловской области откроют заправки нового формата

В Свердловской области откроют заправки нового формата

Источник фото: предоставлены пресс-службой сети АЗС «Газпромнефть»Сеть АЗС «Газпромнефть» объявила о запуске более 50 автозаправочных станций нового формата в 12 регионах России, включая Свердловскую область.

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