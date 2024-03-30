8 самых маленьких представителей животного царства в разных категориях

Какое животное самое маленькое на планете? Дать ответ на достаточно тривиальный, казалось бы, вопрос не так просто, ведь среди млекопитающих «призером» будет один вид, среди рептилий — другой и так далее.
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