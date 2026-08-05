Саперы группировки войск «Днепр» разминировали дорогу и подъездные пути в Запорожской области

Инженерно-саперные подразделения отряда «БАРС-11» группировки войск «Днепр» ежедневно ведут сложную и опасную работу по разминированию дорог с подъездными путями к линии боевого соприкосновения на Ореховском направлении в Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии