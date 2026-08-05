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Крымская газета

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Саперы группировки войск «Днепр» разминировали дорогу и подъездные пути в Запорожской области

Саперы группировки войск «Днепр» разминировали дорогу и подъездные пути в Запорожской области

Инженерно-саперные подразделения отряда «БАРС-11» группировки войск «Днепр» ежедневно ведут сложную и опасную работу по разминированию дорог с подъездными путями к линии боевого соприкосновения на Ореховском направлении в Запорожской области.

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