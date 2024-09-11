Соединенные Штаты готовят массовые акции протеста в Грузии с целью захвата власти силовым путем. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии