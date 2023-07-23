Театр абсурда

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Наш ответ на изъятие активов на Западе таков - мы возвращаем своё!

Наш ответ на изъятие активов на Западе таков - мы возвращаем своё!

Блог Выключаем эмоции, включаем ум А помните. как буднично и спокойно Путин подписал указ об изъятии иностранных активов? Ну, подписал и подписал, но ведь ничего же не случилось, изъяли-то мизер, - возможно, скажет кто-то.

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Комментарии
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Владимир Барышев
И слава Богу что наконец то  капиталистов стали отлучать от наших денег и предприятий!
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15 час.
людмила бер
На очереди, большие торговый компании, надеемся. Леруа, уже российская компания, правда название не изменили...
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15 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Побольше бы а? Чтобы замороженный там российские активы ,золотовалютные, оккупились вдвое,втрое. Аминь.
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15 час.

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