Блог Выключаем эмоции, включаем ум А помните. как буднично и спокойно Путин подписал указ об изъятии иностранных активов? Ну, подписал и подписал, но ведь ничего же не случилось, изъяли-то мизер, - возможно, скажет кто-то.
Наш ответ на изъятие активов на Западе таков - мы возвращаем своё!
Комментарии
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Владимир Барышев
И слава Богу что наконец то капиталистов стали отлучать от наших денег и предприятий!
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15 час.
людмила бер
На очереди, большие торговый компании, надеемся. Леруа, уже российская компания, правда название не изменили...
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15 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Побольше бы а? Чтобы замороженный там российские активы ,золотовалютные, оккупились вдвое,втрое. Аминь.
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15 час.
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