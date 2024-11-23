Россиян предупредили об опасности некоторых лаков для ногтей

Токсиколог Кутушов предупредил об опасности лака для ногтей с ацетоном в составе Нельзя однозначно утверждать, что все лаки для ногтей одинаково вредны, но некоторые компоненты, часто встречающиеся в их составе, действительно вызывают опасения, предупредил россиян в беседе с «Лентой.