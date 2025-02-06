💡 В Ленинском районе обесточены три населенных пункта Без света остались сёла Мысовое и Азовское, а также Щелкино.
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💡 В Ленинском районе обесточены три населенных пункта Без света остались сёла Мысовое и Азовское, а также Щелкино.