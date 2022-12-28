Гуманитарные итоги 2022 года подведут в медиацентре «Патриот»

Уходящий 2022 год называют решающим, интересным или судьбоносным. А еще год назад 70% опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян предполагали, что 2022 год будет удачным, доказывая оптимизм россиян.