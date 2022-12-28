Федеральное агентство новостей №1

6 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Тоже в Грузию бегут как и наши? Скоро там уже будет интернационал из трусов и предателей.Польские СМИ сооб...
  • Сергей Федосеев
    ...если кто-то зажигает звёзды, значит это кому-то нужно... - на этом и построен весь этот шоуменовский балаган... - ...Норкин застал вра...
  • сергей тараненко
    По закону России, она должна уже на параше сидеть....Норкин застал вра...

Гуманитарные итоги 2022 года подведут в медиацентре «Патриот»

Гуманитарные итоги 2022 года подведут в медиацентре «Патриот»

Уходящий 2022 год называют решающим, интересным или судьбоносным. А еще год назад 70% опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян предполагали, что 2022 год будет удачным, доказывая оптимизм россиян.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх