В ходе учения «Запад-2021» российские десантники впервые в истории ВДВ осуществили десантирование подразделений с использованием современных приборов ночного видения

В ночь с 10 на 11 сентября 2021 года подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения воздушно-десантных войск в ходе проведения совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» впервые в истории ВДВ осуществили высадку военной техники и личного состава в ночных условиях с использованием приборов ночного видения.