Происшествие случилось в Емельяновском районе, 13-летняя девочка находится в реанимации.В Красноярском крае во время катания на тюбинге разбился ещё один ребёнок, на этот раз трагедия случилась в Емельяновском районе.
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