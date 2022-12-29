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Осташко: разведка НАТО бьется в истерике – над Украиной около 100 ракет ВКС РФ

Осташко: разведка НАТО бьется в истерике – над Украиной около 100 ракет ВКС РФ

Российский журналист Руслан Осташко заявил, что утром 29 декабря воздушно-космические силы России нанесли массированный ракетный удар по военным и инфраструктуре Украины.

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