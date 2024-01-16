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Вести Севастополь

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Михаил Развожаев объяснил причину громкого звука в Севастополе

Власти Севастополя назвали причину громкого звука в городе-герое.Во вторник 16 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал пост, в котором сообщил, что сегодня в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчётов ППДО.

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