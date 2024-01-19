10 актёров, которые честно признали, что сыграли в этих фильмах только ради денег

Согласитесь, мы и не надеялись, что люди искусства всё делают исключительно ради искусства. Когда на горизонте кто-то машет вам порядочной пачкой денег, можно и отбросить некоторые принципы, стремление к чему-то высокому и просто добротно сделать свою работу.