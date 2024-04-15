Австрия готова отказаться от российского газа Министр энергетики Австрии Л. Гевесслер разработала законопроект об остановке поставок российского газа в страну.
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Австрия готова отказаться от российского газа Министр энергетики Австрии Л. Гевесслер разработала законопроект об остановке поставок российского газа в страну.
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