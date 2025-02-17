Евросоюз выступил за участие в переговорах по Украине на ключевых ролях

Участие Европы в переговорах по Украине необходимо для обсуждения новой архитектуры безопасности с учетом «глобальной угрозы» в лице России, заявил глава Евросовета Антониу Кошта 17 февраля в интервью газете Financial Times.
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