Орбан назвал срок окончания конфликта на Украине: Зависит от двух выборов - и не только в США

Конфликт на Украине может быть урегулирован к концу 2025 года, если в этом году на июньских выборах в Европарламент и на ноябрьских выборах президента США победят кандидаты, выступающие за мир, а не за войну.
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