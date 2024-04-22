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Царьград

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Орбан назвал срок окончания конфликта на Украине: Зависит от двух выборов - и не только в США

Орбан назвал срок окончания конфликта на Украине: Зависит от двух выборов - и не только в США

Конфликт на Украине может быть урегулирован к концу 2025 года, если в этом году на июньских выборах в Европарламент и на ноябрьских выборах президента США победят кандидаты, выступающие за мир, а не за войну.

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